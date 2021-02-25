Ереван, 25 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. К переговорам пригласил оппозицию Армении премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает 25 февраля Sputnik.

Скриншот facebook @nikol.pashinyan Никол Пашинян на митинге своих сторонников

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Комментируя выступление своих сторонников в Ереване, он заявил:

«Мы с этой минуты прекращаем акции протеста и призываем наших коллег из оппозиции сделать то же самое и сесть за стол переговоров с нами».

По словам главы армянского правительства, его сторонники «зафиксировали позицию народа». Он сказал, что его поддержали «несколько десятков тысяч человек».

Пашинян «Я могу обещать всем одно — бархата больше не будет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване в ответ на протесты оппозиции, потребовавшей его ухода в отставку. Оппозиция направила свою делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну.