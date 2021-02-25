Москва, 25 февраля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Ситуация практически во всех секторах малого бизнеса может ухудшиться в 2021 году, если будут свернуты меры господдержки, повышена налоговая нагрузка и ЦБ РФ действительно перейдет к циклу роста процентных ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2021 году закроется каждая десятая компания.

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"Уныние царит в российском малом и среднем бизнесе. Возможность закрытия каждого десятого малого предприятия может стать лишь верхушкой айсберга, — сказал Ордов. — Экономические кризисы порой могут принимать затяжные формы, а рецидивы острых негативных фаз не должны сбивать с толку. Причины экономической болезни лишь усилились. Снижение уровня заработных плат в малом бизнесе — свершившийся факт, а падение доходов от предпринимательства в 2020 году произошло радикальное».

Все это может подкосить платежеспособный спрос, способствуя, как пояснил Ордов, раскручиванию спирали экономической стагнации или даже падения.

«Ситуация практически во всех секторах малого бизнеса может ухудшиться в 2021 году, даже несмотря на ожидаемый рост экономики, особенно если будут свернуты меры господдержки, повышена налоговая нагрузка и ЦБ РФ действительно перейдет к циклу роста процентных ставок, — подчеркнул экономист. — Малый бизнес, как птица феникс, способен восстать из пепла при появлении благоприятных условий, но пока маятник продолжает движение в негативную сторону, увеличивая долю бизнесменов, не уверенных в завтрашнем дне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году, скорее всего, закроется даже больше компаний, чем каждая десятая.