Ереван, , 17:38 — REGNUM Представители «Движения за спасение родины» направились на переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном, заявил 25 февраля координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян, выступая на митинге в Ереване.

Сагателян «Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване оппозиция у здания парламента Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Глава армянского правительства заявляет, что готов говорить с оппозицией, однако она согласна обсуждать единственный вопрос — его отставку.

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