Ереван, 25 февраля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Представители «Движения за спасение родины» направились на переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном, заявил 25 февраля координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян, выступая на митинге в Ереване.

President.am Президент Армении Армен Саркисян

Сагателян «Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода».

Читайте также:Оппозиция Армении назвала своё условие встречи с Пашиняном

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване оппозиция у здания парламента Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Глава армянского правительства заявляет, что готов говорить с оппозицией, однако она согласна обсуждать единственный вопрос — его отставку.