Ереван, 25 февраля 2021, 17:24 — REGNUM Только на условиях, что будет обсуждаться вопрос отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция согласится говорить с ним, сообщает 25 февраля Sputnik.
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Об этом заявил лидер «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, добавив, что пока этот вопрос не будет решён, оппозиция не уйдёт с улицы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян на фоне обострения политического кризиса в Армении заявил, что «внутри Армении у нас нет врагов».
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Добавим, что Пашинян находится на грани отставки, которой требуют военные республики и оппозиция. Оппозиционеры намерены ночевать у здания парламента Армении в Ереване.
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