Ереван, 25 февраля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Только на условиях, что будет обсуждаться вопрос отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция согласится говорить с ним, сообщает 25 февраля Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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Об этом заявил лидер «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, добавив, что пока этот вопрос не будет решён, оппозиция не уйдёт с улицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян на фоне обострения политического кризиса в Армении заявил, что «внутри Армении у нас нет врагов».

Пашинян «Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно».

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Добавим, что Пашинян находится на грани отставки, которой требуют военные республики и оппозиция. Оппозиционеры намерены ночевать у здания парламента Армении в Ереване.