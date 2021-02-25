Варшава, 25 февраля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В настоящее время в министерстве образования Польши стоит вопрос о возвращении дистанционного обучения для школьников 1 — 3 классов. Это связано с началом третьей волны пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек.

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«Нам часто задают вопрос по поводу возвращения очного обучения для учеников старших классов. Я скажу так: у нас сейчас куда острее стоит обратный вопрос — возвращение дистанционного обучения для школьников 1 — 3 классов. Мы входим в третью волну пандемии», — заявил Чарнек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 января в Польше ученики 1 — 3 классов были переведены на очную форму получения образования. До этого, с 9 ноября 2020 года, они обучались дистанционно. Учащиеся средних и старших классов обучаются дистанционно с 26 октября по настоящее время.

В последние дни министерство здравоохранения Польши зафиксировало существенный рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране.