Ереван, , 17:10 — REGNUM Вход в здание парламента Армении перекрыли участники оппозиционного митинга, сообщает 25 февраля Sputnik.

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Комментируя происходящее, лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян заявил, что придётся, возможно, ночевать у здания парламента.

Манукян «Мы перекрываем эту улицу, мы должны привести депутатов Национального собрания, чтобы они провели импичмент».

Координатор вышеуказанного оппозиционного движения Ишхан Сагателян сказал, обращаясь к собравшимся у здания парламента сторонникам:

«Призываю всех настроиться на то, что в случае необходимости мы должны будем ночевать на площади. Подчёркиваю: в случае необходимости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на фоне всплеска нестабильности политической ситуации в республике, спровоцированного самим главой армянского правительства.

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Накануне, 24 февраля, Пашинян заявил, говоря о войне в Нагорном Карабахе, что в «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на десять процентов».

После критики Пашиняном российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Армении начался новый виток политического кризиса, поскольку армянские военные осудили это заявление премьер-министра.

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