Варшава, 25 февраля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Польше зафиксирован первый эффект, достигнутый благодаря вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 25 февраля польский вирусолог, профессор Влодзимеж Гут журналистам.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«По нашим планам, в первую очередь прививали пожилых людей старшей 60−70 лет и медработников. На сегодняшний день вакцинирована уже львиная доля представителей этих групп. И мы обратили внимание, что в последние дни COVID-19 фиксируем у молодых людей — пожилые граждане стали общаться к врачам по статистике гораздо реже. Это первый эффект вакцинации», — подчеркнул Гут.

По мнению эпидемиолога, данный признак может стать предвестником конца пандемии.

«Чем меньше будут болеть пожилые люди — тем меньше будет смертей и переполненных больниц. В этом смысле мы немного приблизились к победе над пандемией, которая за последний год закрепилась в нашем представлении», — добавил профессор.