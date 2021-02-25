Варшава, 25 февраля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Депутат Сейма от партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке во время своего выступления в парламенте призвал власти Польши отказаться от обязательного ношения защитных масок в общественных местах, потому что они «снижают интеллектуальные способности». Об этом 25 февраля передает Onet.pl.

(сс) Kancelaria Sejmu. Rafał Zambrzycki Сейм Польши

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«Я обеспокоен уровнем парламентских дебатов и принятых законодательных актов. Я думаю, что это связано с обязанностью носить защитные маски — они препятствуют поступлению должного объема кислорода в мозг, что снижает интеллектуальные способности. Поэтому я обращаюсь к маршалу и председателю с ходатайством отменить обязанность носить маски в общественных местах. Ну или как минимум в парламенте», — заявил Корвин-Микке.

Маршал сейма Эльжбета Витек в ответ отметила, что просьба депутата от «Конфедерации» была «совершенно неформальной», и поблагодарила Корвина-Микке за «лекцию».