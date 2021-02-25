Ереван, , 16:47 — REGNUM Втягивание вооружённых сил в политику является ударом по безопасности страны, говорится в опубликованном 25 февраля заявлении минобороны Армении.

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«Армия является аполитичной структурой, и любые попытки вовлечения вооружённых сил в те или иные политические процессы, — сказано в документе. — Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Армении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку первого заместителя начальника генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна.

После ответа со стороны военных, потребовавших его отставки, Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении.

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