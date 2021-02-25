Баку, , 16:30 — REGNUM Реванш Армении взять не удастся, заявил 25 февраля азербайджанский президент Ильхам Алиев на публичном мероприятии, сообщает «АзерТАдж».

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Он заявил, что попытки Еревана модернизировать армию плохо закончатся для Армении. При этом были упомянуты союзники Армении, которые пытаются осуществить эту модернизацию.

Алиев «Против кого? Война закончилась. Если кто-то живёт реваншистскими настроениями, то увидит кулак. Пусть не испытывают наше терпение».

Азербайджанский лидер добавил, что Баку не даст внешним силам угрожать тем гражданам, «которые вернутся на освобождённые земли». Со своей стороны Баку намерен усиливать вооружённые силы, в том числе при помощи современного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Азербайджан по окончании войны в Нагорном Карабахе (27 сентября — 9 ноября 2020 г.) объявил о своей победе и провёл военный парад. Армению с тех пор сотрясают протесты с требованием ухода премьер-министра республики Никола Пашиняна, выдвигаемым оппозицией.

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