Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге свободно чуть более 2,4 тыс. коек развернутых коек для ковид-пациентов, это порядка 31% от общего числа, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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В настоящий момент в городе на Неве с пациентами с COVID-19 и внебольничной пневмонией работают 16 взрослых стационаров и две детские больницы. В них развернуто 7759 коек, из них 2408 свободны.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия необходимости прекратил работу по приему пациентов павильон №5 временного госпиталя, развернутого на базе выставочного комплекса «Ленэкспо».