Ереван, , 15:39 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных республики, которые ранее потребовали отставки, заниматься своими непосредственными обязанностями — охранять границы страны и территориальную целостность республики. Об этом глава армянского правительства заявил 25 февраля на площади Республики в Ереване.

Никол Пашинян на встрече с руководством министерства обороны и генерального штаба Gov.am

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«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении», — сказал Пашинян.

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«Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — добавил премьер-министр.

Также он подчеркнул, что армия не имеет права участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям. Он также выразил уверенность, что народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу эффективности оперативно-тактических комплексов «Искандер», использовавшихся во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, Генштаб вооружённых сил страны опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и возглавляемого им правительства.

Позднее премьер-министр сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки. В свою очередь, Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки премьер-министра.

В настоящее время сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины» проводят митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики.

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