Ереван, , 15:22 — REGNUM Заявление Генштаба вооружённых сил Армении с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна может иметь катастрофические последствия для безопасности страны и граждан. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры страны, опубликованном 25 февраля.

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«Риски, содержащиеся в заявлении Генштаба ВС, обсуждения и комментарии по ним на публичных и социальных платформах создали предпосылки дестабилизации в стране, возможные развития которых могут привести к непредсказуемым, катастрофическим последствиям с точки зрения безопасности государства и народа, а также к серьёзнейшим угрозам, направленным на правовую систему и конституционный строй», — отмечено в заявлении.

В ведомстве предупредили, что подобные неконституционные действия будут преследоваться по закону.

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«Предупреждаем, что любое развязывание незаконного, неконституционного процесса будет подвергаться строжайшей правовой оценке и преследоваться по закону со всей его строгостью и силой», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В этой связи ведомство призвало «оставаться в рамках конституции страны, избегать безответственных шагов, воздерживаться от любых инициатив, угрожающих верховенству закона в стране, не совершать запрещённых законом действий, а также руководствоваться здравым смыслом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.