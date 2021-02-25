Ереван, 25 февраля 2021, 15:22 — REGNUM Заявление Генштаба вооружённых сил Армении с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна может иметь катастрофические последствия для безопасности страны и граждан. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры страны, опубликованном 25 февраля.
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В ведомстве предупредили, что подобные неконституционные действия будут преследоваться по закону.
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В этой связи ведомство призвало «оставаться в рамках конституции страны, избегать безответственных шагов, воздерживаться от любых инициатив, угрожающих верховенству закона в стране, не совершать запрещённых законом действий, а также руководствоваться здравым смыслом.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.