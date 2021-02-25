Ереван, , 15:30 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению напряженности в республике. Об этом 25 февраля сообщает его пресс-служба.

«Я призываю всех, государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан, проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках конституции», — заявил Саркисян.

Президент Армении добавил, что каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины» проводят 25 февраля митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики, ранее призвавшей правительство во главе с Пашиняном уйти в отставку.

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