Ереван, , 15:10 — REGNUM Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявлении пресс-службы Генштаба.

Никол Пашинян и армянские генералы Gov.am

«Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генштаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой следят за развитием политической ситуации в Армении, где армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну.

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