Москва, , 13:22 — REGNUM Сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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"Внутреннее дело Армении», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Добавим, что такого же мнения придерживаются и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона считает всё происходящее в Армении «исключительно внутренним делом» этой страны — «очень важного и близкого союзника России на Кавказе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности оперативно-тактических комплексов «Искандер», использовавшихся во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявив о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах.

После этого Генштаб вооружённых сил страны опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и возглавляемого им правительства. Позднее премьер-министр сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки.

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