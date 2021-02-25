Москва, 25 февраля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Власти должны крайне взвешенно подходить к вопросу о снятии ковидных ограничений. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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"Необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений», — сказал Мурашко.

По его словам, несмотря на фиксируемое в России снижение числа выявленных случаев коронавируса, страна всё ещё находится в эпидемическом процессе: «Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия».