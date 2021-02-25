Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Во временном госпитале, который был развернут из-за пандемии в выставочных павильонах комплекса «Ленэкспо» в Петербурге, не осталось ковид-пациентов. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Пресс-служба комздрава СПб Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге не осталось ковид-пациентов

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В связи со снижением количества пациентов с COVID-19 последний работающий павильон №5 в «Ленэкспо» на 295 коек прекратил свою деятельность в качестве госпиталя.

«Сегодня там началась заключительная дезинфекция», — рассказали в ведомстве.

Временный персонал из «Ленэкспо» вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах.

«В «Ленэкспо» все койки в павильонах, ранее переоборудованных под прием пациентов с коронавирусом, переведены в резерв», — подытожили в пресс-службе.

На 24 февраля в Петербурге было развернуто 7759 коек для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны были 2428 коек, что составляет 31,3%.