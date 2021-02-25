Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Центре реабилитации Госпиталя ветеранов войн (ГВВ) в Петербурге развернули 251 реабилитационную койку для тех, кто перенес COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом объявил начальник госпиталя Максим Кабанов.

Карина Саввина ИА REGNUM Центр реабилитации в Госпитале для ветеранов войн в Петербурге

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"В настоящее время мы понимаем, насколько важна реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, особенно тяжелую пневмонию. Потому как возврат к обычной деятельности достаточно долог, если площадь поражения более 50%, соответственно, пациент переносил дыхательную недостаточность, если были неврологические нарушения — а мы прекрасно понимаем, что, когда пропадает обоняние и осязание, то речь идет о поражении центральной нервной системы», — сказал Кабанов.

Тем, кто долгое время находился в реанимации без движения, необходима реабилитация опорно-двигательного аппарата. В целом после коронавируса, даже если пациент считается формально здоровым, зачастую ему нужно помочь адаптироваться к нормальной жизни.

Особенно это касается пациентов с тяжелым и средне-тяжелым течением коронавирусной инфекции, нуждавшихся в вентиляции легких, а также пациентов с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и прочим.

При этом особенность и главная проблема COVID-19 — в индивидуальной реакции каждого пациента, которым в среднем придется провести в стационаре 21 день. Реабилитацию можно пройти в рамках ОМС бесплатно, направление следует получать в поликлиниках, где петербуржцев лечили от COVID-19, но решение об этом будет принимать специальная комиссия.

В Центре реабилитации ГВВ работают с нарушениями функций центральной нервной системы и органов чувств, с соматическими заболеваниями (кардиология, пульмонология, пневомония).

В Центре пациентов ожидает физиотерапия, включая электрофорез, лимфодренаж, бассейн, массаж, лазеротерапию, ультразвуковую терапию и другие процедуры, лечебная физкультура, тренажеры, высокотехнологичная кинезиотерапия с использованием аппаратов с биологической обратной связью, а также психологическая реабилитация, направленная на улучшение эмоционального состояния и восстановления когнитивных функций.

«У нас здесь собраны все направления медицинской реабилитации, которые действительно помогут пациентам, и в то же время есть возможно подходить к каждому пациенту индивидуально», — сообщил замначальника ГВВ по реабилитации Руслан Дмитришен.

Весь персонал Центра уже переболел COVID-19, отметили медики, так что они «безопасны» для пациентов.

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По данным комздрава Петербурга на 19 февраля, около 8,5 тыс. петербуржцев уже прошли реабилитацию после перенесенного заболевания COVID-19, еще около 2,2 тыс. горожан предстоит ее пройти.

За время пандемии в стационарах Петербурга от ковида лечились примерно 42 тыс. пациентов. Порядка 20−25% из них перенесли болезнь в тяжелой форме, это около 8−10 тыс. человек.