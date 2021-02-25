Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В 2021 году в Петербурге сохранится прежний порядок городских выплат медработникам государственных медицинских организаций, заболевшим COVID-19 в ходе выполнения своих служебных обязанностей, утратившим трудоспособность, а также семьям скончавшихся от ковида медиков. Об сообщили 25 февраля в городском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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Размер выплат также останется на прежнем уровне: заболевшим COVID-19 медработникам — 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности — 500 тысяч рублей, членам семьи медика в случае его смерти — 1 млн руб.

В 2020 году выплаты от города получили 11 178 работников системы здравоохранения на сумму более 3,35 млрд рублей. Членам семей 37 погибших работников выплачены 37 млн рублей, отчитались в Смольном.

«Пандемия не закончилась. Врачи и медсестры по-прежнему лечат больных с ковидом. Многие рискуют здоровьем и жизнью. Мы должны сохранить систему социальной поддержки пострадавших медицинских работников», — объяснил необходимость продления этих выплат губернатор Александр Беглов.

В то же время в новое постановление вносятся определенные изменения.

Так, единовременную выплату среди заразившихся сотрудников городских больниц и поликлиник, водителей скорой помощи смогут получить только те работники, которые в силу должностных обязанностей напрямую контактируют с коронавирусными пациентами.

Выплаты распространяются на сотрудников федеральных учреждений, но только тех, которые были специально перепрофилированы под стационары для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Утверждён перечень заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге утвердили выплаты врачам скорой медицинской помощи, среднему и младшему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, медпомощи в условиях стационара, а также проводящим лабораторную диагностику и судебно-медицинские исследования тел умерших.