Ереван, , 08:25 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который применялся во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом он заявил в интервью изданию 1in.am.

Читайте также: Серж Саргсян: почему Ереван не применил «Искандер» и потерял Шуши и Гадрут?

По его словам, российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так он отметил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, заявившему о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвёртый день войны в Нагорном Карабахе.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает, — подчеркнул Пашинян. — А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

О том, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона действительно использовала «Искандеры», ещё в ноябре 2020 года на пресс-конференции заявлял генерал-полковник Мовсес Акопян.

Напомним, российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов. Дальность полёта его ракет достигает 500 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Армении Серж Саргсян заявлял, что во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года был допущен ряд ошибок — действий, объяснение которым до сих пор не удается найти. В частности, неизвестно, почему ОТРК «Искандер» не был использован в первые дни войны, почему не был нанесен удар по стратегическим объектам противника, а задействован уже в момент, когда Шуши был потерян.

Читайте ранее в этом сюжете: «Искандер» — не единственное оружие сдерживания у Армении: глава Генштаба