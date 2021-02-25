Москва, 25 февраля 2021, 12:27 — REGNUM За последние сутки в Москве выявлено 1406 носителей коронавируса. Об этом 25 февраля сообщили оперативном штабе столицы.
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«Подтверждено 1 406 новых случаев заражения, госпитализировано 734 человека, скончались 47 пациентов», — рассказали в штабе.
Накануне в Москве исследования подтвердили 1417 случаев заражения.
Справились с болезнью за последние сутки ещё 2092 москвича.