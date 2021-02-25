Иваново, , 12:27 — REGNUM Болельщики ивановского футбольного клуба «Текстильщик» требуют от властей разрешить доступ зрителей на стадион, свое недовольство действиями властей в связи с действующими ограничениями фанаты активно выражают в социальных сетях. Ивановцы возмущены работой торговых центров, ресторанов и кафе и при этом продолжающим действовать запретом на посещение стадионов.

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«Открыты ТЦ, театры, кафе. А разместить пару тысяч болельщиков, а в такую погоду и того меньше, нельзя. Бред. Такой праздник футболисты и тренерский штаб подарили городу, выход в ФНЛ. И без болельщиков… Чувствую опять наш город останется единственным без зрителей. Есть мнение, что ТЦ, кафе и др. это бизнес, а футбол для них подождёт… Будем болеть и надеяться на следующий сезон. Сезон с болельщиками», — написал один из пользователей.

«Тема допуска на стадион или в новый спорта действительно сносит крышу. В магазины, театры, поезда и т.д. можно, а на морозном воздухе шлагбаум! Это клиника!» — считает другой болельщик.

Отметим, что 27 февраля ивановский областной футбольный клуб «Текстильщик» встретится с московским клубом «Чертаново». Этот матч пройдёт в Иванове и станет первым домашним матчем «Текстильщика» в 2021 году, однако пройдёт он без зрителей.