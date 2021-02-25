Краснодар, , 11:38 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки региональный оперштаб опубликовал 25 февраля. Сутками ранее, 24 февраля, сообщалось о 156 новых носителях инфекции.

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В числе новых пациентов — семеро детей, младшему из которых только шесть месяцев. Старшему из новых зарегистрированных носителей 83 года. По муниципалитетам лидирует Краснодар — там выявили 50 новых носителей, на втором месте Сочи — 20 случаев, на третьем Новороссийск, где выявили 11 пациентов. Ещё в 22 муниципалитетах выявлено от семи до одного нового носителя.

Всего в Краснодарском крае за весь период пандемии выявили 37 957 носителей коронавируса, включая 2 715 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 668,7. Выздоровевшими признаны 32 274 пациента. Скончались 1885 человек, в том числе 16 смертей зарегистрировано за сутки.

В стационарах остаются 1181 пациент с COVID-19, в том числе 87 пациентов в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ещё двое на ЭКМО. На дому проходят лечение 2617 жителей.