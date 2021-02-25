Финикс , США, , 11:29 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:121.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, записавший в свой актив 33 очка.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал защитник Малик Монк, набравший 29 очков.

«Финикс» прервал свою серию из трёх побед подряд.

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