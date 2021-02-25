Солт-Лейк-Сити, США, , 11:23 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:89.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 19 очков.

В составе «Юты» наибольшую результативность показали Джордан Кларксон и Руди Гобер, набравшие по 18 очков.

«Юта» идёт на первом месте в турнирной таблице НБА, «Лейкерс» занимают третью строчку.

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