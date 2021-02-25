Москва, , 11:18 — REGNUM В марте на территории европейской части России ожидается неоднородная погода и температура воздуха может опускаться до — 15 °C. Об этом 25 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже — 10, −10…−15 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Также Вильфанд заверил, что синоптики назовут более точные даты возвращения холодной погоды за три дня перед этим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве 25 февраля воздух прогреется до трёх градусов тепла.