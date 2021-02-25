Москва, 25 февраля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России исследования выявили 11 198 носителей коронавируса. Об этом 25 февраля сообщает оперативный штаб Москвы.

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Это на 551 случай меньше, чем накануне, когда выявили 11 749 новых заражений. Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах России. Лидеры прежние — Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в первую пятёрку попали Нижегородская и Воронежская области.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 4 212 100 случаев заражения коронавирусом.