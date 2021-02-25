Новосибирск, , 11:01 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 118 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 112 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 69 лет, 83 года, 88 лет, две женщины в возрасте 63 года и женщины в возрасте 74 года, 75 лет. Всего в регионе умерли 1 414 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 87 человек, на ИВЛ — 17 пациентов».Всего на утро сегодня, 25 февраля, в регионе выявлено 35 392 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1994 детей; 32 557 пациентов выздоровели (+97 за сутки).