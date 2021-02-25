Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области 908 пациентов продолжают лечение от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в стационарах, из них 51 человек находится на аппаратах ИВЛ. Об этом 25 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин на заседании правительства Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Med.kg Дополнительные койки для больных коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

По его словам, 60% из тех, кто находится в настоящий момент в стационарах, составляют пациенты пожилого возраста.

Всего в регионе развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободно 366 коек (28,28%). В палатах реанимации свободно 149 коек.

Вместе с тем, губернатор Ленобласти предложил увеличить объем тестирования на коронавирус в регионе, поскольку он за время праздников был сокращен.

«Нельзя снижать объёмы тестирования ниже установленного норматива. Мы пока ещё находимся на нормальном уровне, но он ниже, чем 10 дней назад», — указал Александр Дрозденко.