Москва, , 10:17 — REGNUM Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его одноклубник Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает Metaratings.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Тесты Акинфеева и Дивеева дали положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб объявит о том, что они пропустят матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Напомним, что 27 февраля ЦСКА сыграет с «Локомотивом» на «РЖД Арене».