Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Петербурге после существенного снижения вновь увеличили объемы суточного тестирования на коронавирус. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает городской оперативный штаб.

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За последние 24 часа в городе обследовали на наличие инфекции 11 623 человек. Это примерно на 56% больше, чем днем ранее.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса позвонили 5777 человек за сутки. По этому номеру граждане также вызывают врача на дом и записываются на прививку от COVID-19.

Добавим, с начала октября городские волонтеры выполнили 5550 заявок от петербуржцев на самоизоляции. Кроме того, 173 556 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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