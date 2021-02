Иерусалим, , 04:48 — REGNUM Американская вакцина от коронавируса Pfizer показала 94-процентную эффективность во время массовых испытаний в Израиле, сообщило 24 февраля медицинское издание The New England Journal of Medicine.

Из статьи следует, что высокая эффективность была подтверждена после применения двух доз вакцины. Всего в исследованиях приняли участие две группы по 596 тысяч человек, а наблюдения проводили специалисты из израильского медицинского центра Clalit и некоторых американских университетов.

Учёные установили также, что препарат от Pfizer продемонстрировал 92-процентную эффективность при предотвращении тяжелого течения COVID-19 после двух доз, и 62% — после одной.

Ранее исследователи израильского медицинского центра «Шиба» выяснили, что эффективность вакцины Pfizer составляет 85% уже после первой дозы.

