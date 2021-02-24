Каир, 25 февраля, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Партию из 10 млн доз российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции планируют закупить египетские власти. Об этом 24 февраля сообщил портал Al-Dustour со ссылкой на управление Египта по лекарствам.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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В заявлении ведомства отмечается, что в настоящий момент начаты соответствующие переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля «Спутник V» была зарегистрирована в Египте для экстренного применения при вакцинации.