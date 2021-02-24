Мехико, 24 февраля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В столице Мексики началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила 24 февраля мэр города Клаудия Шейнбаум в своём микроблоге в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По её словам, вакцинация в Мехико началась в шести профильных центрах в округах Истакалько, Сочимилько и Тлауак. На первом этапе прививочной кампании вакцину смогут получить люди пожилого возраста.

Напомним, в начале недели в Мексику поступила первая партия вакцины «Спутник V». Ранее Москва и Мехико заключили контракт на поставку 24 миллионов доз препарата для иммунизации 12 миллионов человек.