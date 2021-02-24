Москва, 24 февраля, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 24 февраля выявлено более 1,2 тысячи носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1246 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, ещё 11 человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 37 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 30 602 человек.

Данных о динамике суточного прироста инфицированных в Вооружённых силах и возможных случаях летального исхода среди больных военнослужащих Минобороны не раскрывает.