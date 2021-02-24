Париж, 24 февраля, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Жители более чем 130 стран мира до сих пор не имеют доступа к вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространённом 24 февраля совместном заявлении Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике и Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ).

International Labour Organization ILO Абиджан, Кот-д’Ивуар

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«Когда было объявлено о начале кампании по вакцинации, мир вздохнул с облегчением, но без солидарности мы далеки от достижения этой цели. Более 130 стран ещё не получили ни одной дозы, и наиболее уязвимые страны на сегодняшний день не защищены», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Она подчеркнула, что пока развитые страны обеспечивают своё население вакцинами, развивающиеся страны «остаются далеко позади» и при текущем положении дел могут не получить доступа к вакцинам вплоть до 2022 года.

В заявлении содержится призыв к мировому сообществу пересмотреть существующую стратегию вакцинации и рассматривать вакцины как «глобальное общественное благо», обеспечить доступ к ним на справедливой основе всем странам, а не только тем, кто может предложить лучшие цены за препараты.