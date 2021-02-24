Нижний Новгород, 24 февраля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. «Начало третьей декады февраля 2021 года войдет в метеорологическую летопись Нижегородской области как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева сегодня, 24 февраля.

ИА REGNUM Нижегородский кремль

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По ее словам, антициклон, сформированный в арктическом воздухе над Новой Землей, принес еще одну волну холода на европейскую территорию России. При этом в Нижегородской области сохранялась аномально холодная погода.

Мокеева отмечает, что среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 8 — 15 градусов по Цельсию, а в праздничные дни отрицательные отклонения достигли 18 — 21 градуса.

В большинстве районов Нижегородской области температура на улице падала до минус 35 градусов по Цельсию в ночное время, а в городе Арзамасе столбики термометров зафиксировали понижение до минус 38,1 градуса по Цельсию.

Прежний температурный рекорд конца календарной зимы с самыми сильными заморозками в Нижегородской области был зарегистрирован в 1945 году.