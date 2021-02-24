Москва, 24 февраля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Власти Гондураса разрешили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 24 февраля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в холодильнике

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"Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение «Спутник V», — сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что регистрация вакцины была осуществлена республиканским агентством по регулированию в здравоохранении (ARSA) в рамках ускоренной процедуры.

На официальной странице «Спутник V» в Twitter сообщается, что Гондурас стал уже 36-й по счёту страной, одобрившей для применения российскую вакцину.