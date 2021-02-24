Рим, 24 февраля, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса по сути своей должна быть «общим благом» и общим достоянием всего человечества, таким подходом надо руководствоваться, принимая решение о распределении вакцины, заявил в среду, 24 февраля, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Такая вакцина не юридически, но фактически не принадлежит исключительно владельцам патентов на нее, уверен министр.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на24 февраля, в Италии умерли 96 666человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на318 (днем ранее— на 356). Число подтвержденных носителей выросло на16 424(днем ранее — на13 314). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433человек — на1485 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.