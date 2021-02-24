Рим, 24 февраля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 24 февраля, в Италии умерли 96 666человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на318 (днем ранее— на 356), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Дарья Драй ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на16 424(днем ранее — на13 314).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433человек — на1485 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.