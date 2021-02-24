Нижний Новгород, , 20:19 — REGNUM По итогам января-декабря 2020 года численность населения Приволжского федерального округа естественным путём сократилась на 189 909 человек, что почти в два больше показателя за аналогичный период предыдущего года, когда число жителей округа снизилось на 98 402 человека. За указанный период ни в одном из регионов Поволжья не наблюдается естественный прирост населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Манекены на заброшенной фабрике купца Алафузова, Казань Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Так, наиболее значительно в январе-декабре сократилось население Нижегородской области — на 27 438 человек. Число жителей Самарской области сократилось на 24 745 человек, Саратовской области — на 20 864 человека.

Башкирия естественным образом потеряла 18 664 человека, Пермский край — 14 594 человека, Пензенская область — 12 994 жителя, Оренбургская область — 12 845 человек, Татария — 12 678 человек, Кировская область — 10 408 граждан, Ульяновская область — 10 279 человек.

В Чувашии численность населения сократилась на 7430 человек, в Мордовии — на 7312 человек, в Удмуртии — на 6580 человек, в Марий Эл — на 3078 жителей.

При расчете на 1 тыс. человек максимальная естественная убыль населения наблюдается в Пензенской области, показатель составил минус 10, в Мордовии — минус 9,3 и в Саратовской области — минус 8,7.

При этом в январе-ноябре 2020 года в четырёх регионах ПФО зарегистрировали миграционный прирост. Так, в Татарию приехали 4111 человек, в Нижегородскую область — 1952 человека, в Оренбургскую область — 366 человек, в Самарскую область — 255 человек.

В остальных регионах фиксируется и миграционная убыль населения. Так, 4016 человек покинули Пермский край, 3887 жителей — Саратовскую область, 3616 человек — Башкирию, 3329 граждан — Мордовию, 1689 человек — Чувашию, 1311 человек — Кировскую область, 897 человек — Пензенскую область, 714 жителей — Ульяновскую область, 561 житель — Марий Эл, 515 человек уехали из Удмуртии.

Отметим, только в течение декабря прошлого года население Поволжье сократилось естественным образом на 26 369 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря 2019 года естественный прирост населения фиксировался только в Татарии — он составил 180 человек. Во всех остальных регионах также наблюдалось снижение численности жителей.

При этом миграционный прирост в январе-ноябре 2019 года был отмечен в Самарской и Нижегородской областях, а также в Татарии и Марий Эл.

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