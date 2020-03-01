Нижний Новгород, , 18:19 — REGNUM По итогам января-декабря население регионов Приволжского федерального округа сократилось естественным путём на 98 402 человека. Убыль населения фиксируется во всех регионах округа, кроме Татарии, свидетельствуют данные Нижегородстата.

За указанный период максимально сократилось население Нижегородской области — на 17 960 человек, Саратовской — на 13 235 человек и Самарской области — на 12 376 граждан.

В Татарии в январе-декабре 2019 года зафиксирован естественный прирост населения — 180 человек.

Миграционная убыль населения по итогам января-ноября 2019 года составила 8 584 человека, причём в четырёх регионах наблюдается миграционный прирост. Так, в Самарскую область приехали 8 522 человека, в Нижегородскую — 6 790 человек, в Татарию — 3 830 граждан и в Марий Эл — 291 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Нижегородской области родилось 28 997 детей, что на 9,42% ниже показателя предыдущего года. При этом число умерших составило 46 937 человек, что ниже уровня смертности в 2018 году на 2,99%. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,6 раза.

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