Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Все петербургские фуд-корты и фуд-плейсы, которые долгое время добивались открытия, пока соблюдают антикоронавирусные требования. Об этом 24 февраля сообщили в Смольном.

ИА REGNUM Фуд-корт

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«Эпидситуация в городе заметно стабилизируется. Мы постепенно снимаем ограничения, но при условии строгого соблюдения требований санитарной безопасности. Возвращение к обычной жизни зависит от нашей общей ответственности», — заявил губернатор Александр Беглов.

Напомним, фуд-корты разрешили открыть только с 12 февраля. Всю минувшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом ежедневно проверяли, как там соблюдаются противоэпидемические меры. Было обследовано 20 торговых центров в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах.

Проверки показали, что все фуд-корты выполняют основное требование — одновременно используются не более 50% столов.

Кроме того, проинспектировано 140 объектов общепита, которые обслуживают посетителей в общих залах. Нарушения выявлены только в двух случаях.

В «ресторанном дворике» на Заневском проспекте не было QR-кода и средств индивидуальной защиты у работников. Отсутствовал QR-код и в общепите на улице Коллонтай. Организации, не соблюдающие стандарты санитарной безопасности, будут привлечены к административной ответственности.