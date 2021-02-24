Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM С дорог и тротуаров Петербурга за минувшие выходные к 24 февраля вывезли более 124 тыс. кубометров снега, сообщили 24 февраля в Смольном.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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По центральным районам в предыдущие сутки было запланировано очистить 112 улиц, и к утру работники предприятия успели выполнить эту работу на 80%. Вице-губернатор Николай Бондаренко отметил, что все сформированные на сутки планы работ должны быть выполнены в срок и полностью, а отставания необходимо наверстать до конца 24 февраля.

«Приоритетными в ваших графиках работы по вывозу снега должны стать узкие улицы, на которых уже подготовлен снег для погрузки и вывоза. Такие улицы должны быть освобождены в первую очередь. После чего вы будете приступать к зачистке снега из лотковых зон в местах, где припаркованные автомобили разбили сформированный вал», — сказал чиновник.

Качество работы дорожных служб контролируют инспекторы Центра комплексного благоустройства, уверяют в Смольном. С 21 по 23 февраля они проверили 1266 участков и нашли 369 нарушений.

Бондаренко призвал вновь синхронизировать графики работ между дорожными предприятиями и управляющими компаниями, которые также активно чистят кровли.

В связи с прогнозируемым потеплением управляющим компаниям поручено увеличь объемы работ по очистке кровель и привлечь дополнительные ресурсы, чтобы не рисковать появлением сосулек. Работы должны лично контролировать заместители глав районных администраций. Все центральные районы города инспектируются сегодня сотрудниками аппарата вице-губернатора. От них потребовали объехать все улицы центра в течение дня и скорректировать работу дорожных и жилищных служб.

Всего за праздничные выходные дни с 20 по 24 февраля в Петербурге выпало 33 см осадков. Всего в феврале снежный покров прирос почти на 80 см.

По словам главы комитета по благоустройству Сергея Малинина, с 21 по 23 февраля в среднем круглосуточно в городе работало более 1200 единиц техники. Максимальное количество машин было задействовано днем 22 февраля — порядка 1300. За выходные дни дворники также израсходовали более 1 тыс. тонн песко-соляной смеси ради борьбы с гололедом во дворах. Оттуда вывезли порядка 3,5 тыс. кубометров снега.

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