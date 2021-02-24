Киев, 24 февраля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. На Украине официально стартовала вакцинация от CОVID-19. Об этом сообщил 24 февраля Telegram-канал Klymenko Time.

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По данным журналистов, первым человеком, сделавшим прививку, стал врач-реаниматолог из Черкасс. Он получил индийский препарат Covishield, сделанный по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина присоединится к клиническим испытаниям новой индийской вакцины от COVID-19 производства компании Bharat Biotech.

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