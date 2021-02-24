Киев, , 12:17 — REGNUM Украина примет участие в испытаниях новой индийской вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 24 февраля во время брифинга.

«В ходе переговоров с компанией Bharat Biotech пришли к обоюдному согласию производителя и Украины на проведение клинических испытаний… новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель», — рассказал он.

Степанов сообщил, что в данный момент индийский производитель начал первую стадию клинических испытаний. Вторую или третью стадии исследований проведут на Украине.

«Завершить клинические испытания они планируют в сентябре-октябре 2021 года, чтобы выйти с продуктом на рынок», — добавил чиновник.

Министр объяснил, что сотрудничество с индийской компанией даст Украине приоритетный доступ к вакцине, в случае успешных испытаний.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны «не кролики», на которых можно испытывать «непроверенную», по его мнению, российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украину доставили 500 тыс. доз индийской вакцины, изготовленной по лицензии компании AstraZeneca.

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