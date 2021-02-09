Мишустин намерен посетить все «сложные» регионы РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен посетить каждый из десяти «сложных» регионов России. Об этом он сообщил 24 февраля на встрече с сенаторами.
Премьер-министр рассказал, что в правительстве ведут работу по десяти программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов.
Матвиенко призвала к «точечной» работе с бюджетами регионов
По итогам 2020 года регионы России оказались в весьма разном положении, что требует индивидуального подхода к проблемам субъектов РФ. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
«Не уровень аграрной державы» — Матвиенко о российском семеноводстве
Правительство России должно сосредоточиться на развитии отечественного семеноводства. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Матвиенко оценила работу правительства РФ по лесному законодательству
Правительство России учло все предложения по лесному законодательству, которые были подготовлены со стороны Совета Федерации. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Матвиенко заявила о скором создании «цифрового парламента»
Уровень сотрудничества правительства России и Совета Федерации за минувший год существенно возрос. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Путин одобрил запуск новой программы поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин одобрил программу ФОТ 3.0, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.
Глава правительства рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом, где обсуждались меры поддержки бизнеса и программу ФОТ 3.0, которая может заменить программу ФОТ 2.0.
Российское правительство одно из самых продвинутых в мире — Матвиенко
Даже на фоне пандемии коронавируса правительство России продолжало внедрять передовые механизмы в систему управления. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Матвиенко поблагодарила Мишустина за эффективность во время пандемии
Правительство России смогло сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность страны, несмотря на вызовы пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами Совета Федерации.
Мишустин рассчитывает на парламентский контроль в сфере экономики
Правительство России рассчитывает на помощь Совета Федерации в работе над национальным планом восстановления экономики. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.