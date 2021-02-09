Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен посетить каждый из десяти «сложных» регионов России. Об этом он сообщил 24 февраля на встрече с сенаторами.

Премьер-министр рассказал, что в правительстве ведут работу по десяти программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов.